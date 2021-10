Picchiano studente autistico: fermati due minorenni

PORDENONE - Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Pordenone sono risaliti in meno di 48 ore ai due ragazzi coinvolti nel pestaggio dello studente diciottenne autistico avvenuto la mattina di giovedì 7 ottobre.



Si tratta di un diciassettenne e di un quindicenne, entrambi pordenonesi, convocati nella mattinata di oggi, sabato 9 ottobre, in Questura insieme ai propri familiari e denunciati a piede libero alla procura minorile della Repubblica di Trieste per concorso in lesioni personali aggravate.