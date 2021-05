Picchia e violenta la moglie, arrestato dai carabinieri

VENEZIA - Violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di familiari: sono le accuse che hanno portato i Carabinieri di Mira (Venezia) a eseguire una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 51enne di origini marocchine, che è stato portato in carcere.



All'uomo vengono addebitati comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie, una connazionale, e dell'intero nucleo familiare.



La vittima veniva costantemente umiliata, percossa e obbligata a subire atti sessuali. Era stata poi costretta a non denunciare le violenze e a non ricorrere alle cure mediche.



Per ricostruire la situazione gli investigatori si sono avvalsi della testimonianza di vicini, conoscenti e parenti che hanno confermato un quadro fatto di anni di violenze.