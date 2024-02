Picchia e tenta violenza su una donna in un androne, arrestato

VERONA- Una donna è stata aggredita e picchiata ferocemente nell'androne di casa a Verona da un 25enne marocchino, che ha poi tentato di spogliarla per usarle violenza. La vittima è stata salvata dall'intervento della madre, che ha udito le sue urla ed ha dato l'allarme. L'aggressore, senza fissa dimora, con numerosi alias, è stato arrestato dai carabinieri.

Accusato di lesioni gravi e violenza sessuale, si trova in carcere, dopo la convalida della misura cautelare chiesta dal pm. L'episodio, del quale riferiscono i giornali locali, è avvenuto domenica scorsa. Per la violenza dell'aggressione la giovane ha riportato fratture al volto, ed uno stato di shock. Interrogato ieri al gip, il 25enne ha cercato di negare ogni addebito. Ma gli investigatori sono in possesso delle immagini di diverse telecamere di sicurezza che, quella sera, lo riprendono mentre in bicicletta segue la vittima. La donna aveva reagito colpendolo con un mazzo di chiavi; quando è stato fermato il giovane aveva ferite sul volto.