Picchia la moglie e la fa finire al pronto soccorso: arrestato

VICENZA - Un 40enne di Noventa Vicentina è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso illegale di munizioni. L’uomo, un operaio incensurato, è stato sorpreso dai militari dopo che la moglie, una 37enne, era fuggita di casa a seguito di una lite ed era stata rintracciata al Pronto Soccorso, dove ha raccontato l'accaduto. Nel corso della perquisizione dell’abitazione, i Carabinieri hanno sequestrato 3,2 chilogrammi di cocaina, 6 grammi di cocaina già suddivisi in involucri, 13.000 euro in contante, probabilmente provento di spaccio, e diverse cartucce di vario calibro. La madre dell'uomo, una pensionata di 59 anni, è stata denunciata per concorso nella detenzione della droga, poiché durante la perquisizione ha cercato di nascondere parte della sostanza stupefacente. La moglie, dimessa con una prognosi di sette giorni, ha confermato le accuse contro il marito, che è stato trasferito nel carcere di Vicenza.