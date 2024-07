Picchia la moglie davanti ai tre figli, allontanato da casa

PADOVA - I carabinieri di Conselve hanno eseguito l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a carico di un albanese 43enne residente ad Abano Terme, per aver minacciato di morte la moglie. E' stata quest'ultima a chiamare il 112 riferendo di essere stata picchiata dal marito.

La pattuglia arrivata sul posto ha trovato la donna impaurita che ha iniziato a raccontare come il marito, rincasato alterato presumibilmente dall'assunzione di alcool, avesse ingaggiato una lite per futili motivi arrivando a colpirla, davanti ai tre figli minorenni, con un cavo elettrico usato come frusta.

La vittima, un'albanese di 36 anni, ha poi raccontato che le violenze e le minacce si erano accentuate nell'ultimo mese e che già in passato era stata minacciata di morte dl marito che aveva brandito anche un coltello da cucina. Dall'inizio dell'anno i carabinieri di Padova, sul fronte del "codice rosso", hanno arrestato 24 persone, altre 160 sono state denunciate ed eseguite 20misure cautelari e precautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, a fronte di 174 denunce ricevute dall'inizio dell'anno.