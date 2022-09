Picchia e minaccia la compagna, arrestato

VICENZA - Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri di Valdagno e di Trissino per maltrattamenti, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata nei confronti della convivente. La vittima è stata accompagnata in ospedale dove le sono state riscontrate delle lesioni.



I carabinieri si sono attivati dopo che al 112 era giunta una telefonata nella quale veniva segnalata una lite piuttosto accesa in un'abitazione.



I militari giunti sul posto, dopo aver verificato la situazione, hanno deciso di portare la coppia in caserma per approfondire la situazione.



Qui la donna ha riferito di essere stata aggredita e percossa per l'ennesima volta nel corso della serata, venendo anche minacciata di morte con un coltello da cucina. Sulla base degli elementi raccolti i carabinieri hanno deciso di ammanettare l'uomo e di trasferirlo nel carcere di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.