Picchia la madre: arrestato

PADOVA - La Polizia di Padova ha arrestato un giovane di 26 anni per aver picchiato la madre. Il fatto avvenuto nel giorno di Pasqua in un'abitazione nei pressi di Ponte San Nicolò, ma è stato reso noto oggi. Gli agenti di una Volante sono intervenuti per sedare una lite tra madre e figlio. Giunti sul posto hanno trovato all'ingresso condominiale la donna, 58 anni, impaurita e agitata, con evidenti escoriazioni sul collo e gonfiori sul volto, e lamentando, dolori alla testa e difficoltà respiratorie dovute ai colpi sul costato. Viste le condizioni della vittima è stato allertato il 118 il cui personale l'ha portata all'ospedale dove hanno riscontrato fratture, contusioni multiple e abrasioni per una prognosi di 40 giorni. La donna ha riferito agli agenti della lite scaturita per aver accusato il figlio di far uso di stupefacenti, motivo per il quale lo stesso si sarebbe infuriato e avrebbe iniziato a minacciarla di morte e colpirla ripetutamente con schiaffi e calci. La 58enne ha quindi sporto denuncia nei confronti del figlio che è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura e tratto in arresto per lesioni gravi.