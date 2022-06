Picchia la fidanzata e la sorella che la difenda, arrestato

VERONA - Un 37enne è stato arrestato dai Carabinieri di Verona con l'accusa di lesioni personali aggravate nei confronti di due donne e di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.



I militari dell'Arma sono intervenuti in un'abitazione a San Martino Buon Albergo (Verona) dove era stata segnalata una lite in famiglia. Quando i carabinieri sono arrivati l'uomo è stato sorpreso mentre aggrediva la fidanzata che, distesa a terra, cercava di difendersi dalla furia dei colpi inferti dal 37enne.



Inutile, poco prima, il tentativo della sorella dell'uomo, che in preda ai fumi dell'alcool si è scagliato anche contro di lei. La donna approfittando di un momento di distrazione dell'uomo è riuscita a fuggire e da un bar ha chiamato il 112.. Entrambe le donne sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di San Bonifacio, mentre l'uomo è stato bloccato con non poca fatica dai militari, perseverando anche nei loro confronti con una condotta violenta e minacciosa. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.