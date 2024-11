Picchia la ex sfondando la porta di casa, arrestato 

VICENZA - I Carabinieri di Valdastico (Vicenza) hanno arrestato un 47enne del luogo per il reato di maltrattamenti in famiglia. A seguito di una richiesta pervenuta al 112 della Centrale Operativa della Compagnia i Carabinieri di Schio, una pattuglia della Stazione di Valdastico è intervenuta in un'abitazione a Schio. Un uomo, in evidente stato di alterazione, dopo aver sfondato la porta di ingresso, si era introdotto all'interno di un appartamento, danneggiando alcuni suppellettili e percuotendo una donna, a cui l'aggressore era legato sentimentalmente.

L'uomo che aveva precedenti del genere è stato arrestato per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato dal Gip.