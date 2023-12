Picchia la compagna, 23enne arrestato in 'differita'

PADOVA - E' stato applicato dalla Questura di Padova, per la prima volta in Veneto, il cosiddetto 'codice rosso bis', con l'arresto in flagranza differita di un marocchino 23enne che poco prima aveva picchiato la compagna, portata poi al pronto soccorso. Quando ieri sera al 113 è giunta la segnalazione dall'ospedale dell'arrivo di una donna aggredita e malmenata in casa dal compagno, si è subito attivata una volante dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico; durante il tragitto verso il nosocomio, la pattuglia ha avuto notizia che il sospettato degli atti di violenza aveva raggiunto a sua volta l'ospedale, alla ricerca della donna. I poliziotti sono arrivati rapidamente nella struttura sanitaria, prendendo subito contatti con la donna, visibilmente scossa e agitata.

Una volta tranquillizzata, la giovane donna, 21 anni, ha fatto regolare denuncia. Di li' a poco veniva segnalato che l'uomo si era novamente presentato allo sportello del triage del pronto soccors, e qui è stato rintracciato, fermato, e portato in Questura. Dopo l'identificazione, il 23enne straniero è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti e tradotto in carcere a disposizione dei magistrati, in applicazione della nuova fattispecie dell'arresto in flagranza differita.

Agli agenti della Questura, la ragazza ha raccontato che, dopo circa un anno di convivenza con l'uomo, aveva deciso di porre fine a questa relazione, sentendosi oppressa dal compagno che spegneva ogni suo tentativo di progredire nella vita, con la ricerca di un lavoro. Ieri sera la 21enne si era recata a vedere una nuova stanza dove alloggiare.

L'ex compagno, contro la sua volontà, l'aveva accompagnata ed era nato l'ennesimo litigio, nel corso del quale l'uomo l'aveva trattenuta per un braccio, torcendole il polso. La giovane era scoppiata in lacrime, ed alcuni passanti, accortisi di quanto stava avvenendo, avevano allertato il 118. La vittima ha riferito inoltre di essere stata oggetto di uan precedente aggressione fisica da parte del compagno, a seguito della quale aveva perso i sensi ed era stata trasportata all'ospedale di Chioggia.