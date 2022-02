Piazza Meschio: "Oltre il danno anche la beffa"

VITTORIO VENETO - Il parcheggio di piazza Meschio continua a far discutere questa volta a sollevare perplessità è l'ex consigliere comunale Matteo Saracino di Partecipare Vittorio che spiega: «In questi giorni passando per la piazza ho notato il cartello "Parcheggio ad uso pubblico sottostante Piazza Meschio, per informazioni e prenotazioni abbonamenti chiamare il numero…" e mi ha lascito scioccato. Ma come se è un parcheggio ad uso pubblico deve essere fruibile a tutti e non solo ad abbonati o riservare ad essi solo un limitato numero. Ho chiamato il numero e ha risposto una cooperativa incaricata dal proprietario per registrare le richieste delle persone e in base a quelle decidere cosa fare»



Interessante la scoperta fatta da Saracino: «La cosa che mi là lascito esterrefatto è la cifra richiesta per l’abbonamento mensile cioè 60 euro, il doppio di quella chiesta all’altro parcheggio pubblico nel comune di Vittorio situato a Serravalle, 30 euro mensili. Purtroppo come avevo detto ,quando ero consigliere comunale, che per il contenzioso della piazza alla fine pagheranno solo i cittadini non avrei mai creduto così tanto perché ormai il beneficio pubblico per quell’edificazione è inesistente. Il parcheggio sotterraneo sta diventato una rimessa privata e non ad uso pubblico e ho paura che con il passare del tempo avremo altre amare sorprese per i costi di gestione della piazza ma spero vivamente di essere smentito».