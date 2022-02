Piazza Meschio, arriva la mozione: "Aprire il parcheggio con tariffe non superiori a quelle del centro storico"

VITTORIO VENETO - L’opposizione presenta una mozione sul parcheggio di Piazza Meschio. “Il 29 aprile 2021 il consiglio comunale ha approvato un emendamento che raccomanda alla giunta comunale e ai legali dell'Ente di sottoscrivere la convenzione dei parcheggi privati ad uso pubblico entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto transattivo e di verificare la percorribilità di concertare con il privato l’impegno dello stesso ad applicare la sosta nel parcheggio privato ad uso pubblico al piano interrato -1 della Piazza Meschio tariffe non superiori a quelle relative al centro storico, così come di volta in volta determinate dall’organo esecutivo in sede di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale”, ricordano i consiglieri Alessandro De Bastiani, Marco Dus e Giulio De Antoni.

“A distanza di oltre sei mesi, il parcheggio rimane precluso al pubblico utilizzo – continuano gli esponenti dell’opposizione -. Recentemente è apparso, in prossimità dell’entrata al parcheggio, un cartello che invita chi fosse interessato all’abbonamento annuale di spazi di sosta a interpellare un numero di telefono. Viene proposto l’affitto al prezzo di 60 euro mensili, pari quindi al doppio della tariffa del parcheggio “Pra San Marco” di Serravalle”. La mozione chiede “di dare mandato al sindaco e agli uffici preposti di provvedere al più presto affinché il parcheggio interrato di Piazza Meschio venga immediatamente aperto al pubblico, applicando tariffe non superiori a quelle relative al centro storico”. OT