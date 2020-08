Piazza Foro Boario, a nuovo il porfido

VITTORIO VENETO – Via le giostre e si apre il cantiere in piazza Foro Boario a Serravalle. Disagi alla viabilità da martedì 25 agosto al 4 settembre. La ditta De Nardi sarà impegnata nei lavori di rifacimento del porfido nel tratto di piazza compreso l’edicola e le strisce pedonali davanti al bar San Marco.

«Ultimeremo l’intervento avviato nei mesi scorsi che ha interessato il tratto di piazza verso via Cavour e che non avevamo finito per carenza di risorse – spiega l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan -. Con il recente assestamento di bilancio abbiamo messo i soldi necessari per ultimare l’intervento».

In concomitanza con il cantiere, il parcheggio multipiano Prà San Marco, sotto a piazza Foro Boario, sarà – come recita l’ordinanza della polizia locale – ad accesso gratuito: le sbarre di ingresso ed uscita saranno sempre alzate.

Dal 25 agosto al 4 settembre è istituito il divieto di transito in piazza Foro Boario nel tratto compreso tra via Cavour e l’accesso al distretto socio-sanitario, mentre nel resto della piazza verrà istituito un doppio senso di circolazione. Lunedì 31 agosto, in concomitanza con il mercato, dalle 6 alle 20 senso unico in via Cavour da piazza Foro Boario a via Martiri della Libertà e obbligo di svolta a sinistra in direzione via Paietta per chi, percorsa via Martiri, giunge all’intersezione con piazza Vecellio.