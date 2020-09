Piazza Foro Boario, divieti e strisce pedonali

VITTORIO VENETO – L’emergenza coronavirus e la necessità di garantire uno spazio sicuro per la ricreazione agli studenti dell’Itt del “Città della Vittoria” a Serravalle impongono nuove regole per l’accesso a piazza Foro Boario e in particolare al distretto sanitario. Da qui la decisione di confermare il divieto di transito sulla piazza rendendolo ancora più restrittivo e, quando i ragazzi saranno nella corte interna per la ricreazione, l’accesso delle auto autorizzate potrà avvenire solo dal varco sul lato destro rispetto a quella che un tempo era la portineria dell’ex ospedale di Serravalle.

Solo ai mezzi dell’Usl 2 e delle guardie mediche, oltre a quelli in uso a persone con difficoltà a deambulare, è concesso accedere a passo d’uomo alla piazza e alla corte Prà San Marco utilizzando il varco a sinistra. La questione della sosta selvaggia in piazza Foro Boario, soprattutto in orario serale e notturno, era emersa lo scorso anno e più volte è stata denunciata da serravallesi e commercianti. Nel frattempo sono stati installati una serie di paracarri lasciando un solo varco di ingresso. Le auto continuano comunque a sostare come rilevano i cittadini.

Con l’ultimazione del rifacimento del porfido, nei giorni scorsi è arrivato anche un nuovo passaggio pedonale zebrato nella piazza che dà così continuità alla pista pedonale, tra il retro della chiesetta di San Giuseppe e via Da Milano (in foto sopra). Un paio d’anni fa era stato il consiglio di quartiere a chiedere proprio lì un passaggio pedonale.