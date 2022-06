Piave, un fiume di energia rinnovabile

NERVESA DELLE BATTAGLIA - Il fiume Piave è un’importante fonte di energia rinnovabile per il territorio. Una delegazione di 30 ingegneri dell’Ordine di Treviso, guidati dalla Presidente ing. Eva Gatto, si è recata in visita alla centrale idroelettrica di Nervesa della Battaglia.



Nel corso dell’incontro l’ing. Luigino Pretto, dirigente dell’Area Tecnica del Consorzio Piave, ha illustrato gli aspetti tecnici dell’importante opera idraulica realizzata nel 2017 che genera circa 3.400.000 kWh/anno di energia elettrica rinnovabile sfruttando un salto d’acqua di circa 5 metri.



L’evento ha suscitato l’entusiasmo di tutti i partecipanti e l’ing. Gatto ha evidenziato l’importanza per tutti i colleghi di conoscere questa realtà di eccellenza così rilevante per l’economia del territorio.