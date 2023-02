Il Piave diventa verde: arrivano i Vigili del Fuoco

BELLUNO - Il Piave prende una strana colorazione di verde: il curioso e allarmante fenomeno è avvenuto giovedì in provincia di Belluno, in comune di San Pietro di Cadore. L'episodio è stato segnalato anche ai Vigili del Fuoco, accorsi sul posto. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dell’agenzia regionale Arpav che hanno effettuato diverse campionature. Al vaglio degli inquirenti la causa dello strano fenomeno. Apprensione per la fauna ittica.