Piantagione di oppio scoperta nel giardino di casa

GORIZIA - La Guardia di Finanza di Gorizia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha sequestrato una piantagione di oppiacei allestita all’interno del giardino di una casa disabitata lungo la strada della Mainizza.



Il sequestro è scattato al termine di un'attività di osservazione: i militari hanno prima documentato l’esistenza della coltivazione di papaver somniferum, per un totale di 760 piante e, quindi, svolto specifiche analisi per determinare la natura oppiacea delle coltivazioni, risultate caratterizzate da percentuali significative di morfina.



La perquisizione è scattata mentre i due proprietari dell’immobile stavano accingendosi alla raccolta del prodotto.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia per produzione non autorizzata di sostanze stupefacenti.