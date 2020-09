Pianta di cannabis e bilancini trovati in casa: nei guai 24enne di Loria

CASTELFRANCO - Arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente: nei guai un 24enne di Fonte già noto alle forze dell’ordine.



I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne di Fonte già conosciuto alla giustizia.



Dopo la perquisizione in casa, è stato trovato in possesso di 162 grammi di marijuana, una pianta di cannabis, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, materiale che poi è stato tutto sequestrato dai militari dell'Arma.



Per lui dapprima gli arresti domiciliari e poi, dopo la convalida del fermo, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.



Nel frattempo venerdì sera, a Quinto di Treviso i carabinieri del Norm hanno arrestato un 20enne non italiano senza fissa dimora, mentre era intento a cedere una dose di cocaina a un 40enne di Morgano.