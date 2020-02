'Piano per il Sud', ma in foto c'è il mare di Trieste

"Un piano per il Sud è un progetto per l'Italia". E' la frase che si legge su una delle slide realizzate per la presentazione del piano per il Sud, illustrato oggi a Gioia Tauro. Nell'immagine scelta per la slide, però, non è immortalato un tratto di mare del Meridione. E' sufficiente una rapida ricerca su Google per scoprire che la foto si riferisce alla località di Duino-Aurisina, in provincia di Trieste, in Friuli Venezia Giulia.



Il ministero per il Sud, su Twitter, sottolinea che fa foto di Duino è stata scelta appositamente: il piano per il Sud riguarda l'Italia intera. "Tutto il senso del Piano Sud 2030 è che si tratta di un progetto per l’Italia. Che bisogna guardare al Sud per rilanciare lo sviluppo anche al Nord. C’è scritto, in 80 pagine, da discutere o criticare. Non pretendo tanto dai cosiddetti esperti: basta leggere la slide", scrive Provenzano su twitter.