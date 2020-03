Più Europa per combattere il coronavirus

ROMA – La settimana scorsa numerosi personalità del mondo della cultura nazionale ed europea hanno elebaorato e pubblicato un appello. La lettura degli eventi legati al coronavirus è seguita da proposte, per modificare gli aspetti meno accettabili. Questa la premessa: “Noi, cittadini europei impegnati per il futuro dell'Europa, viviamo in una situazione di evidente disparità tra gli obiettivi e l'efficacia degli strumenti messi in atto per superare l'emergenza di COVID 19. Questa emergenza mette in pericolo l'esistenza della "nostra" Europa”. Giorno dopo giorno, i dati oggettivi riferiti agli aspetti sanitari e le ricadute nell’ambito sociale ed economico appesantiscono il clima generale con notevoli ricadute sugli aspetti esistenziali. I promotori prendono atto e approvano “la posizione recentemente espressa dal Presidente Italiano Sergio Mattarella e da altri Capi di Stato Europei”.

Inoltre in riferimento agli ultimi interventi, li approvano esplicitamente: “Apprezziamo molto le parole della Commissione Europea in merito alla sospensione del Patto di Stabilità”. Sul futuro dell’Europa, gli effetti del coronavirus sta favorendo un dibattito, che spinge ad allargare e ad approfondire lo sviluppo della dimensione europea, con una forte spinta perché “I politici, insieme a uomini e donne di cultura e di scienza, devono agire”. Di fronte a questo bivio “gli Stati europei non possono vincere da soli, solo la dimensione europea può superare questo momento critico e, soprattutto, trasmettere messaggi positivi e comuni per il futuro insieme a un piano chiaro e condiviso per rilanciare le nostre economie e ripristinare relazioni sostenibili tra le Istituzioni europee, gli Stati membri e noi, i popoli”. Dopo aver preso atto che “la nuova Commissione sembra andare nella giusta direzione”, l’appello invita a fare di più: “ora è necessaria un'azione efficace”.

Questa la conclusione: “Consapevoli che non sono sufficienti gli appelli, convinti delle nostre idee, stiamo raccogliendo contributi propositivi che possano dare il senso delle nostre posizioni e che verranno resi pubblici a mano a mano che saranno disponibili”. Quantifossero interessati ad essere coinvolti possono fare riferimento al seguente link: https://www.unilink.it/lesistenza-delleuropa-un-appello-libero/ L’appello, lanciato il 14 marzo, è stato già sottoscritto da diverse centinaia di personalità, i cui nomi e qualifiche possono essere letti nel medesimo sito.