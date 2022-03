Poche donne nella toponomastica di Castelfranco? Ci pensano gli studenti del Giorgione!

CASTELFRANCO – L’8 marzo è appena trascorso ma al liceo Giorgione di Castelfranco Veneto l’impegno per la parità di genere non si ferma. Tra le iniziative proposte dai rappresentanti degli studenti nell’ultima assemblea d’istituto vi è, infatti, un’attività dedicata al tema. “I rappresentanti hanno posto il tema della presenza delle donne nella toponomastica delle nostre città”: spiega il dirigente scolastico Franco De Vincenzis, in una nota.



“Per questo hanno chiesto agli studenti di individuare delle donne a cui ritengono doveroso dedicare delle vie o delle località nel territorio comunale – conclude il dirigente -. I nomi individuati dalle classi verranno raccolti dai rappresentanti e confluiranno in una lista che sarà proposta alla commissione comunale che si occupa della toponomastica”.

FOTO: via Tina Anselmi, inaugurata a Mestre il 7 giugno 2019