Più di 643.000 chiamate al 112 in tutto l'anno, ma quasi la metà non erano emergenze

TRIESTE - Nel 2022 sono state 643.352 le chiamate gestite dal Nue112 - numero unico per le emergenze - in Friuli Venezia Giulia. Di queste, il 44,38% non riguardava un'emergenza (285.529). E' quanto rileva il report diffuso oggi dal Nue112 in occasione di un Open day alla sede di Palmanova. Nell'anno appena concluso le emergenze in mare sono state 125; 74.802 le chiamate transitate verso i Carabinieri; 54.916 quelle verso la Polizia; 193.858 per soccorso sanitario (Sores); 33.482 per soccorso tecnico urgente. Le chiamate gestite con il traduttore sono state 3.267: le lingue più ricorrenti utilizzate sono state l'inglese per 1.535 chiamate (47%), il tedesco in 784 casi (24%), il romeno in 130 (4%) e lo sloveno in 126 (4%).

Una media di 9 al giorno. L'anno scorso, secondo quanto emerge dal report, il Nue ha gestito un maggior numero di chiamate rispetto agli anni passati: nel 2017, da aprile, erano state 500.424; 615.712 nel 2018; 626.274 nel 2019; 638.188 nel 2020; 596.378 nel 2021. I picchi di richieste, in questi anni, si sono registrati in particolare nei mesi estivi. Nel 2022 il picco è stato raggiunto ad agosto in concomitanza con gli incendi sul Carso. In particolare il 6 agosto sono giunte 3.106 chiamate. Il tempo medio di risposta degli operatori del Servizio - riferisce il report - è sempre stato compreso tra i 3,6 secondi e gli 8,0 secondi. Per quanto riguarda l'inizio del 2023, a gennaio il servizio Nue Fvg ha registrato 52.329 chiamate. La metà erano di non emergenza (26.260). Le emergenze in mare sono state 7; 525 le chiamate per incidente stradale; 310 per situazioni generiche di pericolo; 15.013 per soccorso sanitario; 1.709 per soccorso tecnico urgente.