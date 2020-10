Più automobili, più costi sociali legati all'inquinamento: bandiera nera in Veneto

I costi dell’inquinamento dell’aria connessi all’alto numero di automobili in circolazione e alla carenza del trasporto pubblico incidono sul portafoglio degli italiani più che nel resto d’Europa. Ricoveri ospedalieri, perdita di benessere, impatti indiretti sulla salute e, quindi, riduzione dell’aspettativa di vita. Lo studio si riferisce a dati raccolti per l’anno 2018 ed è commissionato dall'Alleanza europea per la salute pubblica, una ONG di interesse pubblico presente in 10 paesi dell'Unione Europea (European Public Health Alliance – EPHA).

Per quanto riguarda l’Italia è Legambiente a collaborare al progetto. Sono il Nord-Italia e specialmente le città e gli agglomerati urbani della pianura padana a pagare lo scotto più alto: Milano, Padova, Venezia, Brescia e Torino sono tra le prime 10 città d’europa per costi sociali pro capite (Milano seconda dopo Bucarest, seguita dal terzo posto di Padova, al sesto Venezia, al settimo Brescia e al nono posto Torino), mentre scendendo a livello regionale, ben 5 città della regione Veneto si piazzano tra le peggiori 15 d’Italia per costi pro capite (Padova, Venezia, Verona, Treviso e Vicenza).

E maggiore è il numero di automobili in strada e più aumenta il tempo trascorso nel traffico più si alzano i costi sociali dell’inquinamento. Per le cinque città del Veneto prese in esame dallo studio la situazione è drammatica: per gli abitanti di Padova, Venezia, Verona, Treviso e Vicenza il costo sociale medio supera i 2000 euro pro capite con una incidenza media sul PIL del 6,4%.

Numeri di molto superiori alle medie nazionali ed europee che impattano pesantemente sul benessere della popolazione e portano il Veneto ad essere la regione dove i cittadini pagano i costi sociali e sanitari connessi all’inquinamento atmosferico più alti d’Italia. Secondo Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto “il costo dell'inquinamento, aggravato quest'anno alla pandemia Covid19, è particolarmente pesante per i redditi più bassi: l’inquinamento, come il Covid, colpisce tutti, ma chi è più povero fatica a mitigarne gli effetti ed accedere alle cure”.