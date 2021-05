Pfizer, Canada dà via libera a vaccinazione per 12-15enni

CANADA - Il Canada ha autorizzato l'uso del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per i ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni. È il primo Paese a dare il via libera per questa fascia di età, riporta la 'Bbc' online. L'annuncio della decisione è arrivato dal ministero della Salute canadese, che ha spiegato come la decisione si sia basata sui dati degli studi clinici di fase 3 sui bambini di quell'età.

"Il dipartimento ha stabilito che questo vaccino è sicuro ed efficace se usato in questa fascia più giovane", ha detto un consigliere del ministero. Il Canada ha registrato oltre 1,2 milioni di casi di coronavirus e circa il 20% di questi si è verificato in persone di età inferiore ai 19 anni. Il rischio che i bambini si ammalino gravemente o muoiano con Covid-19 è minimo, ma l'obiettivo della vaccinazione per loro è legato alla riduzione della trasmissione del virus, alla possibilità di mantenere aperte le scuole e alla protezione dei bambini vulnerabili.

Pfizer è uno dei produttori di vaccini che ha fatto studi e continua ad avviare trial per raccogliere dati sull'iniezione scudo anti-Covid nei bambini. Nel Regno Unito per esempio AstraZeneca sta testando il suo vaccino su 300 giovani volontari tra 6 e 17 anni. E intanto questa settimana il presidente Usa Joe Biden ha stabilito i piani per l'avvio della vaccinazione nella fascia 12-15 anni il prima possibile.