In vendita online pezzo dell'aereo delle Frecce Tricolori coinvolto nell’incidente di Pantelleria

VERONA - Una porzione dell’equilibratore, componente aerodinamico essenziale per il controllo del cabrare e picchiare del velivolo, appartenente a uno degli aerei delle Frecce Tricolori coinvolti nell’incidente del 6 maggio scorso a Pantelleria, era stata messa in vendita su eBay. La scoperta è avvenuta grazie all’attività di monitoraggio della rete internet condotta dai Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Roma, impegnati nella ricerca di beni culturali commercializzati illecitamente.



La Procura Militare di Verona, competente per territorio e titolare delle indagini sull’incidente che ha coinvolto il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto, ha emesso un decreto di perquisizione finalizzato al recupero dell’alettone. Il reperto è stato rinvenuto dai Carabinieri di Pantelleria nelle vicinanze dell’aeroporto dell’isola, grazie alla collaborazione del cittadino che lo aveva trovato e che si è mostrato disponibile durante le operazioni di polizia giudiziaria.

L’acquisizione di questo pezzo è di fondamentale importanza per le indagini tecnico-specialistiche in corso, volte a chiarire le dinamiche dell’incidente che ha coinvolto tre velivoli durante una fase di addestramento acrobatico. Il recupero dell’equilibratore garantirà agli investigatori elementi chiave per l’analisi e la ricostruzione dell’evento.



LEGGI ANCHE