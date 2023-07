Pezzo di solaio cade in residenza studenti, nessun ferito

PADOVA - Un pezzo di controsoffitto, al secondo piano della residenza Esu Copernico di Padova, è crollato probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge. Nessuna persona è rimasta ferita anche perchè in quel momento non c'erano studenti nelle immediate vicinanze. Il fatto è stato segnalato dagli Studenti Per Udu di Padova secondo i quali "questo episodio non è casuale, da anni manca un investimento strutturale da parte della Regione Veneto e dell'Esu di Padova nei confronti della residenzialità universitaria, sono diverse infatti le residenze che negli ultimi vent'anni sono state chiuse per mancanza di manutenzione. L'Esu di Padova si sta impegnando solo ora sulle ristrutturazioni, ma sono anni che denunciamo le condizioni delle residenze Esu a Padova". (ANSA)