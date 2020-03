Petizione per la riapertura al doppio senso di marcia di via Regno Unito

CASTELFRANCO - Ad oggi sono 70 le firme raccolta da Gianni Vanzetto che da tempo si sta adoperando affinché venga ripristinato il doppio senso di marcia in via Regno Unito a Castelfranco. Le ragioni della richiesta sono legate al fatto che giungono dal versante nord della città ora sono costretti a percorrere via Abruzzo e poi via Italia, allungando di molto la strada.

“È una strada che va aperta al più presto anche per motivi di sicurezza e per un discorso di giustizia e ripartizione equa del traffico, oltre che ecologico, in quanto consente a molte auto tragitti più brevi”: spiega Vanzetto nella pagina Facebook dei gruppo, denominata “Castelfranco Veneto apertura via Regno Unito”. In contrapposizione alcuni residenti che temono un intensificarsi del traffico nel quartiere qualora dovesse essere ripristinato il doppio senso di marcia.