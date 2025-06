Pesticida vietato dalla UE, nuova deroga in Italia: “Closer pericoloso per api e salute umana”

VENETO - Il Ministero della Salute ha concesso una nuova deroga per l'utilizzo del pesticida "Closer", contenente sulfoxaflor, sostanza vietata dall’Unione Europea dal 19 maggio 2023. Il prodotto viene impiegato nei vigneti per contrastare due parassiti dannosi: Scaphoideus titanus, responsabile della flavescenza dorata, e Planococcus ficus, la cocciniglia della vite. La decisione ha suscitato la reazione del consigliere regionale del Veneto Andrea Zanoni (Europa Verde), che ha presentato un’interrogazione al Consiglio regionale per chiedere chiarimenti agli assessori competenti.



“Il Ministero della Salute ha autorizzato l’ennesima deroga per l’uso del pesticida ‘Closer’, contenente la sostanza attiva sulfoxaflor, per il trattamento dei vigneti contro Scaphoideus titanus, la famigerata cicalina che causa la flavescenza dorata soprattutto sul prosecco, e contro il Planococcus ficus, la cocciniglia della vite”, ha dichiarato Zanoni. Secondo il consigliere, la comunità scientifica riconosce i rischi legati a questa sostanza, in particolare per gli insetti impollinatori come le api. “Per la UE è vietato dal 19 maggio 2023. A livello scientifico è largamente riconosciuta la pericolosità di questo veleno, letale soprattutto per gli insetti impollinatori, api in primis”.



Zanoni ha ricordato come esistano alternative meno dannose, segnalate anche da associazioni come il WWF, e ha criticato il Governo italiano per le scelte politiche che, a suo dire, ignorano gli impatti ambientali e sanitari: “Ancora una volta il Governo italiano si dimostra incurante degli effetti su ambiente e salute di scelte di indirizzo politico che non trovano sponda nella scienza e nel buon senso”. Nel mirino anche l’assenza di un aggiornamento del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci, scaduto dal 2019. Per questo motivo, Zanoni ha chiesto alla Regione Veneto di chiarire se la popolazione sia stata adeguatamente informata sui rischi connessi all’uso del Closer e quali misure siano state messe in campo per la prevenzione e il monitoraggio.



“La Regione del Veneto ha competenza in materia di informazione sanitaria e ambientale, tutela della biodiversità e promozione dell’agricoltura sostenibile, per questo ho presentato una interrogazione in Consiglio regionale per chiedere agli assessori alla Sanità e all’Agricoltura se i cittadini siano stati informati sulla pericolosità del Closer, quali misure di prevenzione e monitoraggio siano state attivate e se la Regione intenda sollecitare il Governo nazionale affinché eviti ulteriori deroghe all’uso di pesticidi vietati in campo aperto dall’Unione Europea”, ha aggiunto.



Infine, il consigliere ha puntato il dito contro il modello agricolo basato sulla monocoltura del prosecco, che favorirebbe la diffusione di insetti nocivi e, conseguentemente, l’uso di pesticidi. “Le nostre comunità sono esposte continuamente alla nocività di questi veleni, tuttavia pare questo, a detta di alcuni, debba rimanere un tema in sordina per non disturbare chi trae vantaggio dal commercio di questi prodotti”, ha osservato. E conclude: “Vale proprio la pena rinunciare a biodiversità, acque pulite, tutela della salute solo per consentire al nostro presidente di regione di snocciolare al Vinitaly i dati di aumento delle bottiglie prodotte?”.