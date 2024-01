Pestaggio tra giovani, ragazzo salvato dall'autista Atv

VERONA - Un pestaggio tra giovanissimi avvenuto ieri nel pieno centro di Verona viene denunciato dal capogruppo di Verona Domani, Paolo Rossi, che ha voluto postare il video in rete. A porre fine alla violenza è stato, secondo quanto riportato, un conducente dell'azienda di trasporto veronese.

Sul caso è intervenuto il presidente del Veneto Luca Zaia per "esprimere la sua gratitudine all'autista dell'azienda Atv che ha scelto di non voltarsi dall'altra parte, intervenendo a difesa di un giovane preso a calci e pugni da alcuni coetanei". Nel condannare l'episodio il governatore rileva "che ogni atto di violenza va stigmatizzato con fermezza in quanto non rappresenta il modo corretto per far valere e rivendicare le proprie ragioni".