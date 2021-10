Pesce gatto giallo acceso pescato nei Paesi Bassi

PAESI BASSI - Il pescatore Martin Glatz non poteva credere ai propri occhi: in anni di esperienza, mai aveva visto un pesce gatto così giallo. Nei giorni scorsi in un lago dei Paesi Bassi è stato pescato un pesce affetto da una rara malattia chiamata leucismo, che provoca una riduzione della pigmentazione della pelle. Oltre a essere di un giallo accesso, il pesce era molto grosso. Ma - ha affermato il pescatore - può diventare ancora più grande: i pesci gatti misurano fino a 2.7 metri di altezza, e possono pesare anche 130 kg.

Così Glatz, dopo aver stretto tra le mani quell’esemplare così raro e essersi fatto scattare una foto con lui, l’ha rigettato in acqua. Un’altra curiosità della natura che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha pubblicato la foto sul proprio sito, meritava essere conosciuta.

