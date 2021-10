Pescatore trova un pezzo di vomito di balena: vale un milione di euro

THAILANDIA - Molti di noi, probabilmente, l’avrebbero lasciato lì. E tutti, sicuramente, non l’avrebbero nemmeno toccato se avessero saputo che si trattava di vomito di balena. Ma Narong Phetchara, pescatore thailandese esperto, ha subito capito che quella massa solida era molto preziosa, anche se non aveva di idea di quanto.

Il pescatore di Surat Thani, in Thailandia, nei giorni scorsi si è imbattuto in un enorme pezzo di vomito di balena, la cosiddetta ambra grigia, una massa che appena rigettata dall’animale è molle e maleodorante, ma che solidificandosi all’aria diventa dura e piacevole all'olfatto. In profumeria viene usata come base perché permette di far durare a lungo un odore, un’aroma. Ed è per questo che è preziosa e costosissima.

Narong, pescatone un pezzo da 30 kg, l’ha fatto analizzare all’Università Prince di Songkla, dove gli hanno riferito che da quella materia può ricavare anche oltre un milione di euro. Il pescatore, che guadagna circa 200 euro al mese, non poteva credere alla proprie orecchie. Di certo, una volta venduta l’ambra grigia, cambierà vita.

