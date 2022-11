Pesca abusiva in laguna, scatta il maxi sequestro

VENEZIA - Nella mattinata di ieri, militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia hanno sequestrato tre quintali di vongole ed elevato sanzioni amministrative per complessivi 8.000 euro a quattro pescherecci intenti alla raccolta di molluschi bivalvi in violazione dei limiti di pesca previsti dalle specifiche ordinanze.



L’intero quantitativo di pescato, ancora vivo, è stato rigettato in mare, al fine di tutelare il delicato ecosistema della laguna di Venezia ed il mercato e la concorrenza degli operatori del settore.