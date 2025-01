Perturbazione in arrivo in Veneto: in serata piogge intense su zone montane e pedemontane

Il Centro Funzione decentrato della Protezione Civile le Veneto, alla luce delle previsioni meteo, ha inviato un aggiornamento degli avvisi di criticità idraulica e idrogeologica, indicando lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento. Viene confermata l’allerta gialla per criticità idrogeologica nei bacini Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini. L’avviso è valido dalle ore 18.00 di oggi fino alla mezzanotte di domani.

Viene altresì dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa, da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento dalle ore 00 alle ore 15 di domani 28 gennaio 2025. La pioggia è attesa nelle zone montane e pedemontane con massimi sulle zone prealpine; per quanto riguarda il vento l’allerta vale per le zone costiere e pianura nord-orientale limitrofa. È previsto il rinforzo dei venti meridionali in quota, soprattutto in alta quota, già nel corso di lunedì, sulla costa/pianura limitrofa dalla tarda serata di lunedì.