"Persone, comunità e ambiente al centro", Alessandra Callegari in campo con Cambiamo Villorba

VILLORBA - “Un progetto che mette al centro le persone, la comunità, l'ambiente”. Alessandra Callegari, 30 anni, consigliere comunale uscente del Partito Democratico a Villorba, ieri si è presentata ufficialmente ai cittadini alla caffetteria Al Volo di Lancenigo.



Correrà per la poltrona da sindaco alle prossime elezioni comunale del 3 e 4 ottobre con il progetto CambiAmo Villorba, la coalizione di centrosinistra composta da Pd, Verdi, Sinistra italiana, socialisti e il Veneto che Vogliamo.



Callegari, figlia di Paolo Callegari, ex primo cittadino di Villorba nel quinquennio 1990-1995, mancato sei anni fa, è sostenuta da due liste formate da tanti giovani. “Il panorama politico a queste amministrative a Villorba è liquido quanto mai lo è stato nelle ultime tornate elettorali. Persone che entrano ed escono dalle coalizioni e che fanno proclami ogni giorno differenti. Sono orgogliosa di rappresentare un gruppo solido, coerente e competente che rappresenta al momento l’unica vera alternativa ad ampio consenso all’attuale amministrazione”.