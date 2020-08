Personale scolastico, attivati oggi 2 nuovi accessi per lo screening: salgano a 6

TREVISO - Aperti oggi i due nuovi punti di accesso diretto per lo screening al personale scolastico docente, il servizio rimarrà attivo fino a domenica 6 settembre. Sono a Treviso presso il Dipartimento di Prevenzione in via Castellana, 2 (Madonnina) e a Vittorio Veneto presso il Centro Prelievi dell’ospedale (piano terra vicino accettazione). Salgono quindi a 6 i punti di accesso diretto ai quali il personale scolastico può accedere esibendo la tessera sanitaria magnetica e l’autocertificazione che attesta la qualifica di personale scolastico docente e non, interessato dalla campagna di screening in oggetto. L’orario per tutti va dalle ore 14 alle ore 20.

I punti di screening ad accesso diretto sono quindi i seguenti:

1) Ospedale di Castelfranco Veneto: via Dei Carpani;

2) Ospedale di Treviso: 1° piano Ospedale Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive;

3) Ospedale di Oderzo: piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica);

4) Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4, entrando direttamente con l’auto.

5) Treviso: Dipartimento di Prevenzione Via Castellana, 2.

6) Vittorio Veneto: presso Ospedale - Centro Prelievi, vicino Accettazione piano terra.