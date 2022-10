Persona travolta dal treno, forti ritardi

TRIESTE - Una persona è stata investita questa mattina poco dopo le 7 da un treno. E' avvenuto tra le stazioni di Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia).

Trenitalia ha dunque chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria ma intanto sulla linea si stanno accumulando ritardi anche superiori a un'ora, con numerosi treni fermi come il Freccia rossa partito da Trieste Centrale alle 6:00 e diretto a Torino Porta Nuova, che si trova fermo da oltre un'ora nella stazione di Latisana e il Freccia rossa partito da Trieste Centrale alle 6:42 e diretto a Roma Termini, fermo dalle ore 7:24 a San Giorgio Nogaro.

Un altro treno, invece, l'Intercity partito da Trieste Centrale alle 7:21 e diretto a Roma Termini, è fermo dalle ore 7:46 a Monfalcone e sarà instradato su un percorso alternativo da Monfalcone a Venezia Mestre via Udine. Secondo quanto riferito da Trenitalia, la circolazione ferroviaria non riprenderà normalmente prima di circa 45 minuti.

a persona travolta dal treno è una donna e secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un atto volontario. La circolazione ferroviaria intanto è ancora bloccata in quel tratto e si accumulano i ritardi dei treni.

Molti passeggeri in attesa su convogli fermi nei pressi della stazione di Latisana sono stati trasferiti in autobus messi a disposizione di Trenitalia fino alla stazione di Portogruaro dove potranno proseguire il viaggio a bordo di un altro treno. I disagi per il momento riguardano due treni Freccia rossa, un Intercity e sette treni regionali. Si prevede che la situazione non tornerà normale prima delle 10.30.