GRAN BRETAGNA – Tra pochi giorni esce nella librerie il libro autobiografico del conte Charles Spencer, conosciuto ai più perché fratello di Lady Daiana, nonché zio dell’erede al trono d’Inghilterra, William, principe del Galles. Un libro che non sarà certo letto per le sue prerogative squisitamente letterarie ma per le diverse indiscrezioni che già sono state in parte annunciate dall’autore. Tre queste le sue prime esperienze sessuali. "Persi la verginità in Italia a 12 anni con una squillo": ha anticipato sul suo libro nel quale precisa di aver pagato l’equivalente di 15 sterline per la “prestazione professionale”. Il conte ora 59enne, aveva 3 anni meno della sorella Diana, e nella sua autobiografia dal titolo “A Very Private School” (in libreria dal 14 marzo) ha riportato altri dettagli pruriginosi: si annuncia quindi l’ennesimo successo letterario dettato dalla curiosità dei sudditi inglesi e non solo.