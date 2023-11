Perseguitava la ex, arrestato 27enne

UDINE - Un cittadino iracheno di 27 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Udine, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip, per atti persecutori aggravati a danno della sua ex, una cittadina italiana. I due avevano iniziato una relazione sentimentale nel 2022 e, da subito, il ragazzo aveva manifestato nei confronti di lei atteggiamenti di possesso e controllo oppressivo, impedendole di frequentare altre conoscenze e considerandola come di sua proprietà.

Interrotta la relazione, l'uomo, nelle ultime settimane, ha iniziato a perseguitarla, attendendola sotto casa, strattonandola, offendendola e sputandole addosso durante il giorno, anche in presenza di altri passanti, intimoriti. Appreso che la donna aveva sporto denuncia in Questura per quanto patito, lo scorso 15 novembre l'ha bloccata per strada e l'ha strattonata con violenza, allontanandosi solo grazie all'intervento di un corriere espresso che transitava sul posto e che ha difeso la donna.