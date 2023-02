Perseguita vicina casa, per lui divieto di dimora

PADOVA - La squadra Mobile di Padova, su disposizione della magistratura, ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare di applicazione del divieto di avvicinamento e divieto di dimora nel comune di Padova, nei confronti di un 44enne padovano, residente in zona San Paolo, per aver spesso minacciato e molestato con grida, minacce, insulti, rumori molesti una sua vicina di casa, procurandole un grave stato di ansia e di paura. La donna si è rivolta alla Polizia a fine luglio, riferendo che il suo vicino, sin dal suo trasferimento nel condominio (risalente a due anni prima), aveva creato problemi nel palazzo con urla, conversazioni telefoniche a voce altissima, continui rumori e utilizzo della tv a volume spropositato, ingaggiando per questo frequenti liti con gli altri condomini.

La situazione si è poi aggravata nel gennaio 2022 quando la vittima era intervenuta in difesa di un'altra inquilina che aveva ripreso l'uomo per uno dei suoi comportamenti, scatenando nell'indagato una furibonda reazione anche con bestemmie, minacce di morte e offese riferite alla loro origine meridionale. A giugno la situazione si è aggravata e la donna è stata costretta a rivolgersi alla polizia che ha raccolto la testimonianza di vari condomini, che hanno affermato in generale che nessuno di loro era in buoni rapporti con l'indagato e che la presenza di costui generava malessere a tutti.