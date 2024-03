Perseguita l'ex e il suo nuovo compagno, arrestato

PADOVA - Un 49enne è stato arrestato dai carabinieri di Padova per aver seguito con la sua auto quella della sua ex compagna e il nuovo fidanzato di questa. L'uomo è stato accusato di atti persecutori e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Nell'auto dell'indagato i militari hanno trovato, in uno zaino un cutter lungo 23 centimetri con lama di 10 centimetri che è stato sequestrato. A chiedere l'intervento dell'Arma è stata la donna che, mentre stava andando con il nuovo compagno a casa dei genitori di quest'ultimo, hanno notato la presenza sotto casa dell'auto dell'ex che l'ha poi pedinata per diversi chilometri Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta, intercettando il 49enne, al quale è stato chiesto il motivo del suo comportamento. L'indagato ha tentennato nelle risposte adducendo delle scuse poco credibili e così i militari hanno deciso di perquisire l'auto, trovando l'arma. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria.