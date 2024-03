Perseguita l'ex moglie, braccialetto elettronico ad un vicentino

VICENZA - Una nuova ordinanza, dopo quella già inflitta nel dicembre 2022, è scattata nei confronti di un 43enne residente a Bassano del Grappa (Vicenza), ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Dopo il primo divieto, emesso dal Gip, l'uomo era stato autorizzato ad avvicinarsi all'ex consorte solamente per finalità legate al proprio ruolo di genitore, ma in questo periodo è emerso che ha continuato, con minacce e messaggi con il cellulare, ad importunare la donna, che si è rivolta alle forze dell'ordine, presentando ulteriori denunce.



Il nuovo provvedimento prevede per il 43enne il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex moglie con l'applicazione del braccialetto elettronico.