Perseguita l'ex fidanzata, finisce in carcere a 17 anni

VERONA - Era stato arrestato domenica sera perché si era introdotto nell'abitazione della fidanzata a Verona e aveva minacciato con un coltello la madre della ragazza che si opponeva alla loro relazione. Un marocchino 17enne dopo la convalida dell'arresto era stato colpito anche dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese e del divieto di dimorai in città. Provvedimenti ignorati dal giovane, che poche ore dopo durante un controllo dei Carabinieri è stato sorpreso sotto l'abitazione della ragazza mentre cercava, con insistenza, di entrare nella casa delle donne dicendo che era passato solo per recuperare il proprio abbigliamento.

Consegnatigli gli effetti personali, il ragazzo è stato invitato ad andarsene, ma i Carabinieri sono rimasti in zona e dopo circa dieci minuti hanno notato il giovane nuovamente impegnato, in modo ostinato, a voler entrare nella casa. Alla vista dei militari il 17enne ha lanciato contro la sua bicicletta ed è fuggito, venendo bloccato dopo un brevissimo inseguimento. Immediato l'arresto che stamani è stato convalidato dal giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere.