Perseguita l’ex nonostante l’ammonimento: arrestata 53enne

BELLUNO - Nonostante un ammonimento del Questore, ha continuato a perseguitare l’ex compagno, pedinandolo, insultandolo e minacciandolo. Una donna di 53 anni è stata arrestata dagli agenti di una Volante della polizia, che l’hanno fermata mentre si dirigeva verso il luogo di lavoro dell’uomo. I poliziotti, intuendo le sue intenzioni, hanno deciso di pedinarla e sono intervenuti quando la donna ha affrontato l’ex, coprendolo di insulti e minacce. Gli agenti, come riporta l'Ansa, hanno separato i due e impedito che la situazione degenerasse.



La vittima ha riferito che non era il primo episodio, ma che la 53enne, nonostante l’ammonimento, aveva già più volte tentato di avvicinarlo, perseguitandolo con atteggiamenti aggressivi. A quel punto la polizia ha deciso di arrestarla e condurla al carcere femminile della Giudecca a Venezia. Il gip ha convalidato l’arresto, imponendo alla donna il divieto di avvicinamento nel raggio di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.