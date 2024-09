Permesso di soggiorno al vigilante di un supermercato che ha fatto arrestare un rapinatore

VERONA - Si chiama Moustapha, lavora come addetto alla sicurezza in un supermercato di Verona, dove è intervenuto più volte per bloccare malintenzionati e piccoli delinquenti, venendo anche ferito con pugni o colpi di bottiglia. Per questo è stato ribattezzato dai dirigenti "l'angelo del Quartiere". Dopo avere aiutato le Volanti della Polizia ad arrestare in flagranza di reato un giovane magrebino per tentata rapina aggravata dall'uso del coltello, si era guadagnato la pergamena del Questore con la scritta "Amico della Polizia". Adesso l'uomo ha ricevuto l'atteso permesso di soggiorno. Un iter, quello del rilascio del documento, che richiede accertamenti lunghi e complessi che comportano tempi inevitabilmente lunghi. Il permesso gli è stato consegnato personalmente dal Questore di Verona, Roberto Massucci. Terminato l'iter, Moustapha ha finalmente la tessera digitale che lo inserisce a pieno titolo nella comunità veronese.