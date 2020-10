Permasteelisa, metalmeccanici in sciopero

VITTORIO VENETO - «Un segnale di protesta anche alla luce dello scenario aziendale di incertezza»: annuncia così Enrico Botter, segretario della Fiom Cgil provinciale, lo sciopero di due ore a cui domani, venerdì 23 ottobre, aderiranno alla fine di ogni turno i metalmeccanici di Permasteelisa per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

A causa della mancanza di confronto e di chiarezza sulle prospettive dell’azienda, recentemente acquisita dalla Atlas Holding, le assemblee dei lavoratori di Permasteelisa nei giorni scorsi hanno deciso di aderire anche allo sciopero nazionale del 5 novembre.

Sulla mobilitazione dei 700 dipendenti di Permasteelisa interviene anche Giovanni Zorzi segretario provinciale del Pd. «In un momento così drammatico per la tenuta sociale e economica dei nostri territori, lo stato di incertezza in cui si trovano i lavoratori dello stabilimento Permasteelisa è inaccettabile – afferma -. Per questo esprimiamo la nostra solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno deciso di scioperare per manifestare la propria preoccupazione di fronte all'atteggiamento tutt'altro che trasparente dei vertici aziendali. L'operazione che vede l'ingresso del fondo Atlas deve essere accompagnata dalle necessarie garanzie riguardo alla sicurezza dei posti di lavoro a fronte della situazione economica che l'azienda sta affrontando già da prima dell'emergenza Covid. Siamo dalla parte dei lavoratori e siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative politiche necessarie».