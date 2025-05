Un quadro globale in ebollizione, dove le tensioni militari si intrecciano a manovre economiche strategiche, definisce la giornata del 26 maggio 2025. L'escalation nel conflitto ucraino e le frizioni commerciali transatlantiche dominano la scena, proiettando ombre e incertezze sul futuro immediato.



Evento Clou della Giornata.

La giornata è segnata da una pericolosa accelerazione nel conflitto ucraino. La Russia scatena il più vasto attacco aereo dall'inizio della guerra, provocando la dura reazione del Presidente USA Trump, che definisce Putin "impazzito" e valuta nuove sanzioni, pur criticando Zelensky.



Parallelamente, un fronte europeo dei "Volenterosi" (Germania, Francia, UK) annuncia la rimozione delle restrizioni sull'uso di armi occidentali da parte di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Questa mossa, guidata dal neo-cancelliere tedesco Merz, rappresenta un potenziale punto di svolta, aumentando esponenzialmente i rischi di un allargamento del conflitto.



Geo-strategia e Conflittualità.

Oltre al fronte ucraino, dove si registra anche un maxi-scambio di prigionieri e la consegna degli ultimi F-16 olandesi a Kiev, la Striscia di Gaza rimane un cratere di violenza: raid israeliani causano decine di vittime palestinesi, mentre l'Italia invia i primi camion di aiuti del programma "Food for Gaza".



L'Iran ribadisce la sua intransigenza sul nucleare, negando stop all'arricchimento dell'uranio.

Tensioni persistono tra India e Pakistan, con scontri di confine e impiego di sistemi d'arma avanzati.

Nel Mar Rosso, un missile Houthi ha costretto un F-35 USA a manovre evasive, confermando la minaccia yemenita alla libertà di navigazione.

La Germania rafforza il fianco est della NATO dispiegando una brigata corazzata in Lituania.

In Myanmar, la guerra civile continua a mietere vittime civili.



Geo-economia, Industria, Mercati e Marittimità.

Sul fronte economico, Trump gioca la carta dei dazi sull'UE, rinviando la scadenza al 9 luglio ma chiarendo la sua politica: "carri armati, non T-shirt", mirando a proteggere la manifattura strategica USA. Ciò offre un temporaneo sollievo ai mercati petroliferi. Prosegue la saga dell'acquisizione di U.S. Steel da parte di Nippon Steel, con dubbi sui costi. Nvidia annuncia un nuovo chip AI a basso costo per la Cina. Il premier cinese Li Qiang segnala la ricerca di nuovi strumenti politici di fronte a un ordine economico globale "sotto severo impatto", mentre viene inaugurata la ferrovia Urumqi-Teheran, bypassando lo Stretto di Malacca. Fincantieri sottolinea l'urgenza di potenziare le capacità underwater e sigla un MoU con la qatariota Milaha.



Geopolitica e Relazioni Internazionali.

Le incertezze sulla politica estera di Trump dominano i pensieri in vista del meeting sulla difesa in Asia. Re Carlo visita il Canada. Il Niger adotta l'Hausa come lingua ufficiale al posto del francese, segnando un distacco culturale e geopolitico. Negli USA, a cinque anni dall'omicidio di George Floyd, si osserva un arretramento nelle politiche di giustizia razziale.



Analisi dei Teatri Operativi:

•⁠ ⁠Mediterraneo Allargato. Incandescente. La crisi di Gaza, lo stallo nucleare iraniano, le attività Houthi nel Mar Rosso e le dinamiche nel Sahel (Niger) definiscono un arco di instabilità. L'Italia è attiva con aiuti umanitari e presenza navale (monitoraggio sanzioni Corea del Nord).

•⁠ ⁠Heartland Euro-asiatico. L'Ucraina è l'epicentro della crisi. e la nuova ferrovia cinese verso l'Iran ridisegnano equilibri di potenza e logistici.

•⁠ ⁠Teatro Boreale-Artico. Al momento meno sotto i riflettori diretti, ma le tensioni con la Russia hanno ovvie ricadute strategiche anche in quest'area. In particolare il dispiegamento tedesco in Lituania dimostra la volontà tedesca di fronteggiare la Russia ergendosi a baluardo europeo.

•⁠ ⁠Teatro Australe-Antartico. Influenzato indirettamente dalle dinamiche globali, soprattutto economiche e dalle strategie di influenza delle grandi potenze.

•⁠ ⁠Indopacifico. Cruciale. La politica USA, le mosse cinesi (economiche e infrastrutturali), le tensioni India-Pakistan, la crisi in Myanmar e la crescente marittimità (presenza italiana) ne sottolineano la centralità.



Conclusioni e Possibili Sviluppi.

Il 26 maggio 2025 si configura come una giornata di svolte potenzialmente critiche.



1.⁠ ⁠Escalation in Ucraina. La rimozione delle restrizioni sull'uso delle armi occidentali è il fattore più dirompente. Si attendono reazioni russe e un possibile, ulteriore innalzamento del livello dello scontro nei prossimi giorni.

2.⁠ ⁠Tensioni Commerciali USA-UE. La nuova scadenza del 9 luglio per i dazi USA sull'UE diventerà un appuntamento chiave, con possibili ripercussioni sui mercati globali e sulle relazioni transatlantiche.

3.⁠ ⁠Medio Oriente Instabile. La situazione a Gaza e lo stallo nucleare iraniano rimangono bombe a orologeria, con potenziali fiammate sempre possibili.

4.⁠ ⁠Corridoi Strategici Cinesi. L'inaugurazione della ferrovia Urumqi-Teheran è un segnale della determinazione cinese a rimodellare le rotte commerciali globali, con sviluppi da monitorare attentamente.



Il quadro generale suggerisce un aumento della frammentazione e della competizione globale, con i teatri ucraino e mediorientale destinati a rimanere al centro dell'attenzione immediata.