Perdita di metano lungo la statale: scatta l'allarme

VICENZA - Dalle 17 di ieri, 27 Giugno, i Vigili del fuoco sono impegnati a Rosà, per una copiosa perdita di metano sulla SS47. La squadra di Bassano del Grappa è intervenuta con un'autopompa e un'autobotte dopo varie segnalazioni dei residenti in zona. I tecnici dell'italgas, nella giornata di ieri, erano già intervenuti sullo stesso tratto di strada per un'altra perdita, per questo si ipotizza la presenza di una sacca di metano nel sottosuolo. Nella notte è intervenuta anche la squadra NBCR dei Vigili del fuoco di Mestre che non è riuscita a mettere in sicurezza il sito per via dell'elevata presenza di gas che si è diffuso anche negli edifici vicini. La SS47 rimane chiusa fino alla messa in sicurezza del sito. Sul posto i Carabinieri e il personale dell'ANAS. L'intervento è tutt'ora in corso.

Italgas informa che «il nuovo intervento è una diretta conseguenza dei diffusi danneggiamenti causati lo scorso giovedì alla condotta del gas da un’impresa, estranea a Italgas, che installava la fibra ottica. Tali danni sono stati immediatamente riparati nella serata di giovedì, ma oggi una decina di tecnici Italgas stanno intervenendo anche con il supporto dei VVFF per far disperdere in atmosfera eventuali accumuli - dovuti alla peculiare conformazione del sottosuolo - localizzati». Secondo le previsioni dei tecnici, tale attività si concluderà entro questa sera. La società si rivarrà sui responsabili dell’evento per il risarcimento di tutti i danni subiti.

