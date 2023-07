Perdita di idrogeno dalla Bioraffineria Eni

VENEZIA - Un'emissione in atmosfera di idrogeno, in 'bassa quantità', si è verificata stamani nella Bioraffineria Eni di Porto Marghera (Venezia). Lo riferisce il Comune di Venezia, in base alla segnalazione dell'azienda. La perdita è avvenuta da un accoppiamento flangiato dell'impianto HF2, con l'attivazione della torcia che ha reso visibile l'evento. Non si registrano danni a persone o cose. (ANSA)