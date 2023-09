Perde la vita in uno scontro tra scooter e bus

TRIESTE - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di un uomo di 56 anni, vittima di gravi ferite riportate in seguito a uno scontro tra lo scooter che stava guidando e un bus del trasporto pubblico locale. L'incidente è avvenuto in via Marchesetti a Trieste e le cause sono al momento oggetto di un'indagine in corso.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori hanno trasferito la segnalazione alla Struttura Operativa Regionale per l'Emergenza Sanitaria, che ha inviato sul luogo dell'incidente un'ambulanza e un'automedica. Contemporaneamente, sono stati attivati i vigili del fuoco e la polizia locale per effettuare i necessari rilievi sulla scena dell'incidente al fine di comprendere le dinamiche dello scontro.

Il personale medico infermieristico ha immediatamente preso in carico l'uomo coinvolto nell'incidente, che si trovava privo di sensi e in condizioni critiche. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in arresto cardiocircolatorio, all'ospedale di Cattinara, ma purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, non è stato possibile salvargli la vita. Le circostanze precise che hanno portato a questo tragico incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, e ulteriori dettagli verranno resi disponibili una volta che l'indagine sarà completata.