Perde la vita mentre taglia la legna: ritrovato nel cuore della notte

MOGGIO UDINESE (UDINE) - La scorsa notte, tra le 22:45 e le 3:00 del mattino, la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è stata impegnata in una drammatica operazione di ricerca. La segnalazione riguardava la scomparsa di Dino Di Bernardo, 79 anni, residente nella zona, la cui auto era stata notata parcheggiata per l'intera giornata nei pressi della Costa del Landri. I primi a notare l'anomalia sono stati alcuni cacciatori del luogo, che hanno avvertito i familiari di Di Bernardo, i quali, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo, hanno subito allertato le autorità.

Immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto anche due Unità Cinofile e i soccorritori della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Un cacciatore, conoscendo le abitudini dell’anziano, ha guidato i soccorritori lungo il percorso che il disperso era solito seguire quando andava a far legna.

Purtroppo, intorno alla mezzanotte, Di Bernardo è stato ritrovato senza vita a circa 1000 metri di quota. Il suo telefono cellulare, ancora acceso, ha aiutato i soccorritori a localizzare il punto esatto del ritrovamento. Al momento non è chiaro se l’uomo sia stato colto da un malore o se sia caduto lungo il pendio.

Il decesso è stato constatato dal medico del Soccorso Alpino giunto da Tarvisio. La salma è stata successivamente consegnata alle pompe funebri. Una comunità intera è ora in lutto per la perdita di un uomo conosciuto e rispettato.